Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на COVID-19. Владислав, играющий в "Карпатах" на правах аренды, один из трех членов "Карпат", у которого обнаружили COVID-19.

Первый тест футболиста был отрицательным

В своем инстаграме Дубинчак опубликовал сообщение, в котором рассказал о положительном тесте на COVID-19. Первый тест футболиста оказался отрицательным.

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По словам игрока "Карпат", второй тест, который он сдал вместе с командой, оказался положительным.

Дубинчак заявил, что в клубе решили 1 июня сдать повторно анализ, чтобы выяснить, действительно ли у Дубинчака вирус.

Игрок львовян утверждает, что никаких симптомов COVID-19 не было обнаружено.

Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции,

– сказал Владислав.

Также Дубинчак поблагодарил за поддержку.

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