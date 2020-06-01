Футболист "Карпат" Дубинчак подтвердил положительный тест на COVID-19
Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на COVID-19. Владислав, играющий в "Карпатах" на правах аренды, один из трех членов "Карпат", у которого обнаружили COVID-19.
Первый тест футболиста был отрицательным
В своем инстаграме Дубинчак опубликовал сообщение, в котором рассказал о положительном тесте на COVID-19. Первый тест футболиста оказался отрицательным.
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По словам игрока "Карпат", второй тест, который он сдал вместе с командой, оказался положительным.
Дубинчак заявил, что в клубе решили 1 июня сдать повторно анализ, чтобы выяснить, действительно ли у Дубинчака вирус.
Игрок львовян утверждает, что никаких симптомов COVID-19 не было обнаружено.
Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции,
– сказал Владислав.
Также Дубинчак поблагодарил за поддержку.
Что известно о COVID-19 в "Карпатах"
- 30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Команду распустили по домам.
- По информации ТК "Футбол", вирус обнаружили у грузинского защитника Андро Гиоргадзе, защитника Владислава Дубинчака и одного из вратарей команды.
- Сообщается, что зараженными могут быть шестеро членов клуба.
- Результаты предыдущего теста львовяне получили только на третий день. Все три дня футболисты тренировались в общей группе.
- В "Карпатах" заявили, что клуб не будет обжаловать решение УПЛ, если Лига решит не переносить игру, а засчитает техническое поражение.
- "Футбол 24" сообщил, что "Карпаты" проводили тесты на COVID-19 в неаккредитованной лаборатории.