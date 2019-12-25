Власть превращает нас в посмешище, – тренер сборной Украины по художественной гимнастике

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина рассказала о катастрофическом финансирования ее вида спорта перед Олимпийскими играми 2020 года.

По словам Дерюгиной, ее вид спорта недополучит от государства в олимпийский год двух третей от необходимых, для подготовки к основному старту четырехлетия, средств.

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На последнем совещании в министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить. Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 миллионов гривен, а дают 4,9 млн. Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девушек в групповых упражнениях нет ни копейки.

Если государство не найдет возможности обеспечить выезды гимнасток на соревнования, то спортсменки сами не поедут. У родителей нет таких средств. Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва.

С начала года идет целый ряд международных соревнований и выездов на них. Подготовка – это билеты, гостиницы, питание, ничего лишнего. 95% всех соревнований происходят в первой половине года, до начала Олимпийских игр. Если наши спортсменки пропускают выезды, это влияет на рейтинг, на имидж и на саму подготовку к Олимпиаде. Гимнастки сейчас готовят новые программы, их нужно обкатать. Плюс на международных соревнованиях мы хотя бы в нормальных условиях выступаем, а не в нищенском и низком зале как у нас в Киеве. Это тоже очень важно.

А сейчас у всех просто шок. Осуществляется диверсия против спорта. Нервничают тренеры, спортсмены. Когда-то Украина подарила миру художественную гимнастику как олимпийский вид спорта. Как футбол в Британии, так художественная гимнастика может стать визитной карточкой нашей страны. Ведь у нас самая сильная школа, меня разрывают из других стран и просят наших тренеров. А власть тем временем превращает нас на посмешище и не может обеспечить даже необходимый минимум,

– рассказала Ирина Дерюгина в интервью РБК.

Что известно о прекращении финансирования спортивных федераций?

Кабинет министров Украины приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом до конца 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.



Интересно, что именно Кабмин принимает все решения относительно государственных выплат. В то же время спортивные федерации обращаются к президенту и спикеру парламента, но не к премьеру.