Власти Львова поддержали создание "Народной команды "Карпаты "

Депутаты Львовского городского совета проголосовали за то, чтобы была создана "Народная команда"Карпаты". Ее должны создать на основе ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты".

В чем суть решения

Депутаты Львовского горсовета проголосовали за то, что команде гарантируются продление льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставления в аренду земельных участков, необходимых для их нормального функционирования на льготных условиях.

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По данным YouControl, ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" было основано в 2002 году двумя компаниями с Британских Виргинских островов – Крисал Холдингс ЛТД (Krisal Holdings LTD) и Мендил Лимитед. Конечным бенефициаром первой компании есть Катя Парпис Кипра, второй – тоже киприот Христакис Николау.

Следующие шаги

Пока это решение носит более декларативный характер. Ведь в дальнейшем городской совет должен определить необходимое финансирование для создания команды в следующих бюджетных периодах. А также объекты инфраструктуры следует передать народной команде.

Программа создания "Народной команды "Карпаты" депутаты Львовского городского совета должны рассмотреть на сессии в апреле 2020 года.

А что было до этого?

В октябре 2019 "Карпаты" представили проект "народной команды". Хотя ничего общего с тем, что приняли депутаты на сессии, он не имеет. Там было предложено привлечения новых инвестиций в клуб. Одним из условий таких изменений было то, что клуб получит землю вокруг стадиона "Украина". Сам стадион планировалось реконструировать, а территорию вокруг застроить торгово-развлекательным комплексом с отелями, спортивным комплексом, парковками и тому подобнім.

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Вот только город не был готов отдать землю в парковой зоне владельцам "Карпат", которые, как указано выше – оффшорные компании с Виргинских островов. Все это привело к тому, что в конце года руководство клуба заявило, что "Карпаты" могут исчезнуть. Ведь владельцы не намерены финансировать клуб дальше. Некоторые считали, что это лишь шантаж – нет денег на финансирование клуба, но есть потребность в земле и строительстве, которое было оценено в 70-100 миллионов долларов.

Вопрос о предоставлении этой земли вынесли на рассмотрение сессии ЛГС, но депутаты его не поддержали. Тогда руководство "Карпат" в проваленном голосовании обвинило Григория Козловского. Он депутат ЛГС и владелец другого футбольного клуба из Львова – "Руха", выступающий в Первой лиге.

Сам Козловский ответное желание "Карпат" получить землю назвал аферой. А после этого предложил, что если у "Карпат" такая печальная ситуация, чтобы город взял клуб под свое управление.

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Именно это решение, только несколько видоизмененное, и приняли на сессии ЛГС 13 февраля 2020 года. Теперь "шаг навстречу" должно сделать руководство "Карпат". И уже в апреле "Народная команда "Карпаты" может быть официально создана.