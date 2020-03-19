Вместе мы преодолеем этот кризис: игроки "Динамо" обратились к болельщикам – видео

Игроки "Динамо" записали обращение к футбольным болельщикам. Футболисты столичного клуба призвали быть ответственными во время пандемии коронавируса.

К болельщикам обратились капитан команды Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и легионеры – Фран Соль и Миккель Дуелунд.

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Футболисты "Динамо" заявили, что оставаться дома и выполнять рекомендации украинской власти – минимум, что можно сделать в сложившейся ситуации.

Игроки столичной команды убеждены, что только вместе можно преодолеть проблему. Они призвали с пользой использовать свободное время во время карантина и заботиться о пожилых людях.

Смотрите видео обращение игроков "Динамо"

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные.

Из-за вируса в Украине введен карантин до 3 апреля. На территории Киевской, Житомирской и Черновицкой областей введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти усилили ограничительные меры: закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, ​​кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское перевозки.

В связи с карантином Украины с 16 марта закрыла границу. Въехать в Украину после закрытия границы могут только украинцы.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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