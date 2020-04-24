Вместо лого спонсора – благодарность врачам: шотландский клуб выпустил уникальную форму

Шотландский футбольный клуб "Хиберниан" представил футболку из комплекта домашней формы на следующий сезон.

Вместо логотипа посередине футболки будет нанесена надпись "Спасибо, NHS" (NHS – Национальная служба здравоохранения Великобритании).

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Таким образом клуб выразит свою благодарность медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Пять фунтов с каждой проданной футболки будет перечислено в благотворительный фонд NHS. Также "Хиберниан" будет выделять сотрудникам NHS по 100 бесплатных билетов на все домашние матчи сезона.

"Клуб решил воспользоваться возможностью, чтобы выразить благодарность службе здравоохранения за героические, самоотверженные усилия своих сотрудников во время пандемии коронавируса", – говорится в заявлении клуба.



Футболка с благодарностью врачам / Фото: twitter.com/HibernianFC

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