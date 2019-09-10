Вместо Нигерии сборная Украины должна была сыграть с другой страной, – журналист

Сборная Украины должна была сыграть товарищеский матч против команды Египта, вместо матча со сборной Нигерии.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

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Договор о предстоящей игре был утвержден на официальном уровне со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Федерацией футбола Египта.

Однако, в конечном итоге, нужный договор сборные государств так и не подписали из-за неожиданных перестановок среди тренерского штата и команды федерации египтян.

Интересно, что совместное соглашение предусматривало участие в противостоянии Украина – Египет форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

На місці Нігерії у Дніпрі мав бути Єгипет. УАФ мала домовленість із тамтешньою федерацією. Контракт передбачав приїзд Салаха. Не вистачало підписів на папері. Через участь у КАН єгипетяни це відкладали. А потім ранній виліт з турніру, відставка тренера, президента. Кінець історії — Igor Burbas (@iburbas) 9 сентября 2019 г.

Сборная Египта сенсационно выбыла из розыгрыша домашнего Кубка Африканских Наций на стадии 1/8 финала от ЮАР. После этого матча сразу же были отправлены в отставку наставник сборной Египта Хавьер Агирре, а также президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.