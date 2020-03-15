Вместо рукопожатий украинские хоккеисты оригинально поблагодарили друг друга – видео

15 марта в Херсоне состоялся второй поединок четвертьфинальной серии между местным "Днепром" и харьковским МХК "Динамо".

В рамках этой встречи "щуки" разгромили харьковский клуб (12:0) и вышли в полуфинал плей-офф.

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Матч проходил без зрителей, в связи с мерами, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.

Для того, чтобы минимизировать риск распространения инфекции, решением дирекции Украинской хоккейной лиги было принято отказаться от послематчевых рукопожатий. Вместо этого игроки, двигаясь навстречу друг другу, поблагодарили соперника за игру ударом краги в крагу (краги – хоккейные перчатки).

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