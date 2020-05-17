Внезапно умер отец президента УАФ Андрея Павелко

В субботу, 16 мая, не стало отца президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Василия Павелко.

Информацию о смерти Василия Павелко сообщает сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

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"Украинская Премьер-лига выражает искренние соболезнования президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко по поводу невосполнимой утраты – смерти отца. В этот скорбный час разделяем вашу боль и скорбим вместе с Вами", – говорится в сообщении.

Также свои соболезнования принесли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

Кто такой Андрей Павелко?

Украинский политик, народный депутат VII-VIII созыва. С 6 марта 2015 года президент Украинской ассоциации футбола. Член исполкома УЕФА.

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