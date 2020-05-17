24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Внезапно умер отец президента УАФ Андрея Павелко

- Читати новину українською
Андрей Павелко
Андрей Павелко / facebook.com/andriy.pavelko

В субботу, 16 мая, не стало отца президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Василия Павелко.

Информацию о смерти Василия Павелко сообщает сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Читайте также Внезапно умер бразильский футболист Кайо Силва

"Украинская Премьер-лига выражает искренние соболезнования президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко по поводу невосполнимой утраты – смерти отца. В этот скорбный час разделяем вашу боль и скорбим вместе с Вами", – говорится в сообщении.

Также свои соболезнования принесли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

Кто такой Андрей Павелко?
Украинский политик, народный депутат VII-VIII созыва. С 6 марта 2015 года президент Украинской ассоциации футбола. Член исполкома УЕФА.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Потери Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Безумная неудача: футболист Бундеслиги опозорился и не реализовал убийственный момент – видео
сегодня , 10:42 Безумная неудача: футболист Бундеслиги опозорился и не реализовал убийственный момент – видео
Михайло Гема
Пожар на стадионе: "Днепр-1" решил сжечь траву на домашней арене – фото
16 мая , 14:20 Пожар на стадионе: "Днепр-1" решил сжечь траву на домашней арене – фото
Юрій Семенюк
РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику
15 мая , 16:53 РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику
Михайло Гема