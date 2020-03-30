Внезапно умер 43-летний вратарь, игравший против команды Лобановского

Румынский голкипер Мартин Тудор – экс-игрок "Стяуа" и других клубов, ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Причиной смерти Тудора стал инфаркт миокарда. Врачи спасти жизнь Мартина не сумели, сообщает Digi Sport.

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Проблемы с сердцем у Тудора были давно. В частности, в прошлом году во время тренировочного сбора в Турции он был госпитализирован в предынфарктном состоянии.

Тудор выступал за "Стяуа" с 1999 по 2005 год и провел за клуб в целом 126 матчей, завоевав два чемпионских титула и выиграв Суперкубок Румынии. В 2008-м он завершил игровую карьеру и работал тренером вратарей в разных командах, в том числе в сборной Румынии.

Кстати, именно Тудор защищал ворота "Стяуа", когда летом 2001 года возглавляемое Валерием Лобановским киевское "Динамо" не пустило команду из Бухареста в Лигу чемпионов (4:2 в Бухаресте и 1:1 в Киеве).

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