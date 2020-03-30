24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Внезапно умер 43-летний вратарь, игравший против команды Лобановского

- Читати новину українською
Мартин Тудор умер / ФК "Стяуа"

Румынский голкипер Мартин Тудор – экс-игрок "Стяуа" и других клубов, ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Причиной смерти Тудора стал инфаркт миокарда. Врачи спасти жизнь Мартина не сумели, сообщает Digi Sport.

Читайте также Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса

Проблемы с сердцем у Тудора были давно. В частности, в прошлом году во время тренировочного сбора в Турции он был госпитализирован в предынфарктном состоянии.

Тудор выступал за "Стяуа" с 1999 по 2005 год и провел за клуб в целом 126 матчей, завоевав два чемпионских титула и выиграв Суперкубок Румынии. В 2008-м он завершил игровую карьеру и работал тренером вратарей в разных командах, в том числе в сборной Румынии. 

Кстати, именно Тудор защищал ворота "Стяуа", когда летом 2001 года возглавляемое Валерием Лобановским киевское "Динамо" не пустило команду из Бухареста в Лигу чемпионов (4:2 в Бухаресте и 1:1 в Киеве).

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 16:04 Официально: бой Усик – Чисора перенесен
Бокс 630
сегодня , 10:20 Капитан "Астон Виллы" Грилиш разбил свой Range Rover, перед тем призывая всех оставаться дома
Футбол 458
сегодня , 07:00 Официальный перенос боя Усика, ляп Ломаченко и другие новости спорта 29 марта
Інші види спорту 1583
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 622380
сегодня , 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Бокс 777
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 56973
сегодня , 16:38 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 26771
сегодня , 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Футбол 709
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:02 Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%
Михайло Гема
сегодня 16:38 Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео
Софія Кулай
сегодня 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Софія Кулай
сегодня 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Софія Кулай
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена

Новости
Больше новостей
Залиште відгук