Внук Лобановского: был в группе с Цыганковым и Шепелевым, это одни из самых адекватных парней

Богдан Лобановский, внук знаменитого "метра" киевского "Динамо" Валерия Лобановского, рассказал о попытке стать футболистом.

Хотя в свое время попробовал себя в футболе. Однако в определенный момент понял, что быть спортсменом – не его стихия.

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Сам я играл в футбол, кстати говоря, не только в киевских дворах. Нравилось, получалось, но профессионально играть я не стремился никогда. Тренировался в академии "Динамо" около года, но, так как я начал поздно (в 13 лет), на фоне других ребят я выглядел, откровенно говоря, слабым. Я это сам понимал, поэтому принял решение уйти, не выдержал давления.

Болею я, по понятным причинам, за "Динамо" (Киев). Кроме того, в основном составе сейчас играют те футболисты, с которыми я был в одной группе в академии. Это Витя Цыганков, Вова Шепелев – кстати, одни из самых спокойных ребят в группе, как сейчас помню, не конфликтные, адекватные,

– рассказал Богдан в интервью пресс-службе ФК "Динамо".

Сейчас Богдан Лобановский является студентом тренерского факультета Национального университета физического воспитания и спорта Украины.