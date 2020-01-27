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Внук Мохаммеда Али хочет провести дебютный бой в Чечне

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Нико Али хочет провести бой в Чечне / scoopnest

Внук легендарного боксера Мохаммеда Али Нико Али тоже хочет стать боксером. При этом бой он хочет провести в Чечне.

Так семья Мохаммеда Али отреагировала на то, что в столице Чечни, Грозном, одну из улиц назвали в его честь (хотя это произошло еще в 2016 году). Также посетить Грозный они получили приглашение от главы Чечни Рамзана Кадырова.

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На опубликованном видео указано, что Нико Али планирует до конца года провести первый бой в профессиональном боксе.

"Надеюсь, что когда-то я смогу провести бой в Чечне. Где-то в Грозном", – заявил Нико Али в опубликованном видео.

Американский боксер Мохаммед Али (имя при рождении Кассиус Марселлус Клей) родился 17 января 1942 года. Чемпион Олимпиады 1960 года в полутяжелом весе, он стал чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе в 1964 году. Первый, кто выигрывал этот титул трижды. Один из лучших боксеров всех времен. Умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.

Он был женат четыре раза. Всего у него семь дочерей и два сына. Рашида – одна из дочерей боксера от второго брака, в котором у Мохамеда Али родились четверо детей. Нико – один из ее сыновей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Рамзан Кадыров Чечня Бокс
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