Во что вы, нах*й, играете ? – Милевский к футболистам "Динамо" после поражения "Заре" (видео)

Киевское "Динамо" в воскресенье, 8 декабря, уступило в домашнем матче луганской "Заре". После игры с игроками "Динамо" пообщался бывший футболист клуба Артем Милевский.

Милевский, который стал чемпионом Беларуси в составе брестского "Динамо", встретился с игроками в подтрибунном помещении сразу по окончанию игры.

Как это было: "Заря" в зрелищном матче победила "Динамо", которое доигрывало вдесятером: видео

Когда футболисты подходили здороваться с Милевским, он ставил им вопрос "Во что вы играете?". А когда к нему подошел Буяльский, то даже не выдержал, и использовал нецензурную брань.

Видео брани Милевского игрокам "Динамо"