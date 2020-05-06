Во Франции звездного футболиста арестовали за публичную мастурбацию на соседку

Полузащитник французского "Анже" Фарид Эль-Мелали оказался в полицейском участке за повторную публичную мастурбацию. Жертвой алжирца стала соседка.

По информации Le Parisien, 22-летнего алжирца задержали за акт эксгибиционизма вечером во дворе своего дома. Он мастурбировал, глядя через окно первого этажа на соседку.

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Неравнодушные граждане вызвали полицию, а стражи порядка задержали 23-летнего алжирца. Эль-Мелали признал свою вину – вингера отпустили, а дело передали в суд.

Ранее в этот день Эль-Мелали как раз подписал новый 3-летний контракт с "Анже". Как оценит "празднование" хавбека французская Фемида – пока неизвестно. Однако, инцидент с соседкой стал для алжирского вингера повторным.

В чемпионате Франции, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, команда алжирца заняла 10 место.

В нынешнем сезоне Фарид Эль-Мелали провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. В составе сборной Алжира он сыграл 3 поединка.

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