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Во Львове бетонный столб упал на автомобиль бывшего тренера Ломаченко и Усика – видео

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Столб упал на автомобиль Дмитрия Сосновского / Фото: Виталий Курка

Автомобиль бывшего тренера сборной Украины по боксу Дмитрия Сосновского пострадал в результате падения электроопоры.

24 канал писал, что во Львове на улице Научной утром, 28 января, обвалились две электроопоры. Одна из них раздавила легковой автомобиль.

К слову: Авто въехало в остановку с людьми в центре Львова: фото

Как оказалось, это авто принадлежало Дмитрию Сосновскому, который готовил сборную Украины по боксу к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда золотые медали завоевали Александр Усик и Василий Ломаченко.

Я ехал спокойно, а тут столб упал на троллейбус. Я приостановился, а машины объезжали троллейбус. Я ехал за машинами. Бус передо мной проехал, а я притормозил. Тогда второй столб упал на мой автомобиль Mitsubishi,
– рассказал Сосновский в интервью Zaxid.net.

В результате происшествия водитель не пострадал, однако автомобиль получил значительные повреждения.

Электропоры упали на легковушку и троллейбус на научной: смотрите видео

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Александр Усик Аварии и ДТП Новости Львова Бокс
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