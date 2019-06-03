Во Львове на матче сборной Украины по футболу ожидается 200 сербских фанов

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Фанаты сборной Сербии
Фанаты сборной Сербии / twitter.com

Квалификационный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Сербии во Львове посетят около 200 фанатов гостевой команды.

Как сообщает издание "Спортивка", около 200 болельщиков сборной Сербии посетят матч отбора Евро-2020 с Украиной. Среди них, скорее всего, не должно быть радикалов.

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Также в пятницу, 7-го июня, накануне матча украинские и хорватские болельщики пройдут по Львову совместным маршем. Фанаты стартуют возле памятника Данилу Галицкому. Начало в 18:00.

Исторически сложилось, что хорваты и сербы недолюбливают друг друга, в том числе это проявляется в болельщицкой среде.

Поединок Украина – Сербия состоится 7 июня в 21:45 на "Арене Львов", которая рассчитана на 34 915 зрителей.

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Теги: Спорт Новости Спорта Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
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