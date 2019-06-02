Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике: фото и видео

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" не обошелся без сюрпризов. Во время первого тайма на поле выбежала девушка в купальнике с рекламой эротического сайта.

Стюарды вывели девушку со стадиона уже через несколько минут, однако пользователи соцсетей успели отреагировать на необычную ситуацию.

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TJ пишет, что поступок девушки – запланированная акция блогера Виталия Здоровецкого. Так, на ее купальнике было написано Vitaly Uncensored – это сайт с фильмами для взрослых, который принадлежал ему.

Он также известен как пранкер с YouTube-каналом с 10 миллионами зрителей.

В 2014 году Здоровецкий прославился благодаря тому, что выбежал на поле во время финала Чемпионата мира в Бразилии.

За сутки до финала Лиги Чемпионов Здоровецкий опубликовал ролик под названием "сюрприз" с участием этой девушки в купальнике. Это модель Кинси Тадеуш Волански (Kinsey Wolanski), она снималась для журналов Maxim и Sports Illustrated.

За первый час количество подписчиков девушки выросло с 300 до 600 тысяч. После завершения матча примерно тысяча пользователей в минуту подписывались на ее профиль.