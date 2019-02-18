Во время гонки Daytona 500 произошла массовая авария с участием 21 автомобиля: видео

В воскресенье, 18 февраля, произошли известные гонки NASCAR Daytona 500. Однако их пришлось несколько раз прерывать из-за аварий. Самая массовая произошла с участием 21 автомобиля.

Пол Менард спровоцировал самую крупную аварию. Он развернул Мэтта ДиБенедетто, который врезался в стену и начал цепную реакцию, которая собрала более двух десятков машин.

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После массового автокрушения на трассе были подняты красные флаги. Никто из пилотов в результате аварии не пострадал. А некоторые из них даже продолжили гонку.

Видео аварии на Daytona 500

The Big One ends the hopes of at least 18 cars in the #DAYTONA500. pic.twitter.com/0U0PpvaCy8 — NASCAR (@NASCAR) 17 лютого 2019 р.

После гонки Менард взял вину за это на себя.

Победил в Daytona 500 Дэнни Хэмлин.

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