Во время гонки Daytona 500 произошла массовая авария с участием 21 автомобиля: видео

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Авария на Daytona 500
Авария на Daytona 500

В воскресенье, 18 февраля, произошли известные гонки NASCAR Daytona 500. Однако их пришлось несколько раз прерывать из-за аварий. Самая массовая произошла с участием 21 автомобиля.

Пол Менард спровоцировал самую крупную аварию. Он развернул Мэтта ДиБенедетто, который врезался в стену и начал цепную реакцию, которая собрала более двух десятков машин.

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После массового автокрушения на трассе были подняты красные флаги. Никто из пилотов в результате аварии не пострадал. А некоторые из них даже продолжили гонку.

Видео аварии на Daytona 500

После гонки Менард взял вину за это на себя.

Победил в Daytona 500 Дэнни Хэмлин.

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Теги: Спорт Гонки Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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