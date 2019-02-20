Во время матча НХЛ шайба едва не попала комментатору в голову: головокружительное видео
Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Коламбусом" (5:1) произошел опасный инцидент. Шайба с огромной скоростью пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера Макгвайра.
Эпизод, к счастью, закончился только испугом самого комментатора и разбитой камерой.
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"Тампа" возглавляет Восточную конференцию, имея в активе 94 очка. "Коламбус" с 69 баллами располагается на 6-й строчке.
Источник: 24 Канал
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