Во время матча НХЛ шайба едва не попала комментатору в голову: головокружительное видео

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Коламбусом" (5:1) произошел опасный инцидент. Шайба с огромной скоростью пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера Макгвайра.

Эпизод, к счастью, закончился только испугом самого комментатора и разбитой камерой. Читайте также: Канадскому хоккеисту выбили четыре зуба в матче НХЛ: видео "Тампа" возглавляет Восточную конференцию, имея в активе 94 очка. "Коламбус" с 69 баллами располагается на 6-й строчке. Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram