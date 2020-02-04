24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

У всех темнокожих такой запах: Шапаренко заявил, что Родригес хуже всех пахнет в "Динамо"

120 Читати новину українською
Николай Шапаренко / fcdynamo.kiev.ua

Футболист "Динамо" Николай Шапаренко дал интервью ютуб-каналу "Отдушивдушу". В разговоре Шапаренко сделал расистское заявление. В частности, Николай рассказал, что Жерсон Родригес имеет худший запах среди игроков "Динамо".

Шапаренко спросили, кто из игроков "Динамо" хуже всех пахнет. Николай ответил, что люксембургский нападающий Жерсон Родригес.

Смотрите также: Легионер "Динамо" забил невероятный гол ударом через себя в падении: видео

"Они все темнокожие – у них такой аромат", – сказал Шапаренко.

Видео интервью Шапаренко

  • Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо" на прошлой неделе. Турецкий клуб "Анкарагюджю" официально арендовал Жерсона до конца сезона.
  • В первом же матче за новый клуб Родригес отличился забитым мячом и стал одним из лучших игроков поединка.
  • В чемпионате Украины Жерсон провел всего 8 матчей и забил 2 гола.
  • 21-летний Шапаренко в этом сезоне провел за "Динамо" тоже только 8 матчей и забил 1 гол.
Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
38803
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:50 Легионер "Динамо" забил невероятный гол ударом через себя в падении: видео
Юрій Семенюк 114
3 февраля 21:39 В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео
Юрій Семенюк 177
3 февраля 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2805
3 февраля 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 92
3 февраля 13:10 Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
Вісент Луїс 657
Новости
Больше новостей
Залиште відгук