У всех темнокожих такой запах: Шапаренко заявил, что Родригес хуже всех пахнет в "Динамо"
Футболист "Динамо" Николай Шапаренко дал интервью ютуб-каналу "Отдушивдушу". В разговоре Шапаренко сделал расистское заявление. В частности, Николай рассказал, что Жерсон Родригес имеет худший запах среди игроков "Динамо".
Шапаренко спросили, кто из игроков "Динамо" хуже всех пахнет. Николай ответил, что люксембургский нападающий Жерсон Родригес.
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"Они все темнокожие – у них такой аромат", – сказал Шапаренко.
Видео интервью Шапаренко
- Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо" на прошлой неделе. Турецкий клуб "Анкарагюджю" официально арендовал Жерсона до конца сезона.
- В первом же матче за новый клуб Родригес отличился забитым мячом и стал одним из лучших игроков поединка.
- В чемпионате Украины Жерсон провел всего 8 матчей и забил 2 гола.
- 21-летний Шапаренко в этом сезоне провел за "Динамо" тоже только 8 матчей и забил 1 гол.
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