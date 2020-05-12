Военное положение в "Днепр-1": футболисты два месяца жили на базе клуба

Президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза рассказал, что с начала карантина и до сих пор футболисты и тренерский штаб жили на базе клуба.

В интервью ТК "Футбол" Береза отметил, что благодаря владельцам ФК "Днепр" теперь и у "Днепр-1" есть в аренде хорошая база.

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С начала карантина мы, посоветовавшись со штабом (а наш главный тренер живет на базе), ввели по сути военное положение. Закрыли всех на базе вместе с семьями. При этом максимально ограничили выход и общение, насколько это возможно. По сути мы смогли контролировать передвижение всех людей, связанных с клубом,

– сказал он.

По словам Юрия Березы, все, включая легионеров, остались на базе клуба. Не все игроки были довольны таким решением, но, заверил президент, все постарались уладить.

Также он отметил, что команды U-19 и U-21 "Днепр-1" распустили, оставив лишь основную команду.

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