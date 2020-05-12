24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Военное положение в "Днепр-1": футболисты два месяца жили на базе клуба

- Читати новину українською
ФК "Днепр-1"
ФК "Днепр-1" / Пресс-служба клуба

Президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза рассказал, что с начала карантина и до сих пор футболисты и тренерский штаб жили на базе клуба.

В интервью ТК "Футбол" Береза отметил, что благодаря владельцам ФК "Днепр" теперь и у "Днепр-1" есть в аренде хорошая база.

К слову Два футбольных клуба отказались доигрывать чемпионат Украины

С начала карантина мы, посоветовавшись со штабом (а наш главный тренер живет на базе), ввели по сути военное положение. Закрыли всех на базе вместе с семьями. При этом максимально ограничили выход и общение, насколько это возможно. По сути мы смогли контролировать передвижение всех людей, связанных с клубом,
– сказал он.

По словам Юрия Березы, все, включая легионеров, остались на базе клуба. Не все игроки были довольны таким решением, но, заверил президент, все постарались уладить.

Также он отметил, что команды U-19 и U-21 "Днепр-1" распустили, оставив лишь основную команду.

вихід з карантину етапи5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Карантин в Украине 2020 ФК Днипро-1 Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Фергюсон из госпиталя выложил шокирующее фото своего лица после поражения Гейджи
сегодня , 12:02 Фергюсон из госпиталя выложил шокирующее фото своего лица после поражения Гейджи
Юрій Семенюк
Формула-1: Феттель официально покидает Ferrari
сегодня , 10:43 Формула-1: Феттель официально покидает Ferrari
Михайло Гема
Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео
11 мая , 18:06 Футболист забил феерический гол пяткой в иностранном чемпионате: видео
Михайло Гема