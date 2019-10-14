Военное празднование гола сборной Турции: что произошло и реакция УЕФА

11 октября нападающий Дженк Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией, принеся своей сборной победу 1:0. После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием.

Действия футболистов были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

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Что известно о военной операции Турции в Сирии?

Турция пошла в наступление на курдов после того, как президент США Дональд Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.



Пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Также неизвестно точное количество жертв, однако есть много пострадавших среди мирного населения. Действия Турции вызвали протесты в Европе.



Празднование турецких футболистов / Фото: twitter.com/RTErdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную с победой.

Покажем всему миру наше национальное единство в эти дни, эта победа усиливает единство Турции. Я поздравляю всех болельщиков нашей национальной сборной,

– написал президент в твиттере.

К записи он добавил фото военного приветствия в исполнении игроков сборной Турции.

Реакция УЕФА

Deutsche Welle сообщает, что УЕФА изучит сообщения о том, что турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.

Согласно подпункту 2 статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА, действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный контекст, являются признаками ненадлежащего поведения и запрещены.

В связи с этим инцидентом УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям относительно Федерации футбола Турции. Вероятно, на федерацию будет наложен денежный штраф.

Кто такие курды

Народ, который не имеет своей государственности. Проживает преимущественно на территориях Турции, Ирана, Ирака, и Сирии. В других странах мира присутствует большая курдская диаспора. Их общая численность – примерно 40 миллионов человек.



Курды подвергаются различным видам этнической дискриминации почти везде, где они исторически расселены. К примеру, турецкие власти не признают существование курдского языка и запрещают его публичное употребление.



После завершения Первой мировой войны ее победители обещали курдам создание их собственного государства. Однако соглашение, которое это предусматривало, так и не вступило в силу и было аннулировано.

Реакция футбольного сообщества

Полузащитник сборной Германии и "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган и игрок "Ювентуса" Эмре Джан одобрили сообщение Тосуна. За это футболисты были раскритикованы. Как известно, оба игрока сборной Германии имеют турецкие корни.

Гюндоган ответил на критику и вступился за Джана.

В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в "Эвертоне", но он забил гол и принес своей команде победу. Под постом поставили лайк 200 000 людей, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль.

За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, независимо от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга,

– сказал Гюндоган.

В понедельник, 14 сентября, Турция сыграет очередной матч отбора Евро-2020 против Франции. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался обсуждать скандал.

Что касается геополитических проблем, они есть, но мы не будем думать об этом. Мы спортсмены и должны быть сосредоточены на футболе. Я не собираюсь это (воинское приветствие сборной Турции, – Спорт24) обсуждать. Меня интересует исключительно игра,

– сказал Дешам.

Зато острое заявление сделал французский политический деятель Жан-Люк Меланшон.

Если турецкие футболисты еще раз покажут воинское приветствие, то они должны быть готовы к тому, что к ним будут относиться как к солдатам врага. Мы не должны играть в футбол против них. Главных спортивных начинаний больше здесь нет!

– написал Меланшон в твиттере.

Сборная Турции набрала 18 очков и вместе с Францией является лидером группы H. Исландия, которая на третьем месте, проигрывает лидерам 6 очков.