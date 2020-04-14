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Войдет в историю: в сеть попало видео спарринга Ломаченко и Беринчика

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Василий Ломаченко и Денис Беринчик / K2 Promotions

В сети появилось видео спарринга с ранних лет карьеры между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA, и Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО).

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт "time_boxing_ua".

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Спарринг Василия Ломаченко и Дениса Беринчика: смотрите видео

В октябре Денис Беринчик прокомментировал возможность встретиться с Василием Ломаченко. Оба выступают в одинаковой весовой категории.

Промоутер Беринчика Александр Красюк сделал заявление относительно боя его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO, которым владеет именно Василий.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Денис Беринчик Бокс Спорт
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