Войдет в историю: в сеть попало видео спарринга Ломаченко и Беринчика

В сети появилось видео спарринга с ранних лет карьеры между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA, и Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО).

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт "time_boxing_ua".

Смотрите также Беринчика доставали из тазика: украинский боксер рассказал про тренировки Ломаченко-старшего

Спарринг Василия Ломаченко и Дениса Беринчика: смотрите видео

В октябре Денис Беринчик прокомментировал возможность встретиться с Василием Ломаченко. Оба выступают в одинаковой весовой категории.

Промоутер Беринчика Александр Красюк сделал заявление относительно боя его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO, которым владеет именно Василий.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter та Telegram