Войдет в историю: в сеть попало видео спарринга Ломаченко и Беринчика
В сети появилось видео спарринга с ранних лет карьеры между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA, и Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО).
Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт "time_boxing_ua".
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Спарринг Василия Ломаченко и Дениса Беринчика: смотрите видео
В октябре Денис Беринчик прокомментировал возможность встретиться с Василием Ломаченко. Оба выступают в одинаковой весовой категории.
Промоутер Беринчика Александр Красюк сделал заявление относительно боя его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO, которым владеет именно Василий.
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