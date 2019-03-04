Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ

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Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ

Бывший полузащитник кропивницкой "Звезды" француз Джулиан Рюлье (он выступал с фамилией Кейта на футболке) рассказал, не боялся ли ехать в страну, в которой длится война. А также чем ему еще запомнилась Украина.

"Если говорить о войне, то я никогда не чувствовал, что она происходит. Даже в Киеве это не ощущается, гораздо заметны экономический кризис и бедность", – рассказал Джулиан Рюлье в интервью footballski.fr.

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При этом футболист заявил, что он понимал французский язык, поэтому не чувствовал себя неудобно в Украине. Кроме того, его девушка была из Украины.

"Это был приятный опыт [выступление в Украине, – Спорт24]. Я уже знал Украину. Кропивницкий не является топ-городом, но я чувствовал себя там хорошо. Моя девушка была рядом. Кроме того, в команде было несколько французов, другие тоже относились доброжелательно. Но из минусов стоит выделить суровые зимы, к которым я не привык. В первом матче я забыл свои перчатки, думал, руки просто отвалятся. Попросил арбитра отпустить меня за перчатками, но он только показал свои руки, на которых не было перчаток. В раздевалке я потом увидел Арно Геджа с полиэтиленовыми пакетами в бутсах", – рассказал Джулиан Рюлье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The French Crew ️ #FcZirka

Допис, поширений Julian Keita (@julian_keita_)

Кроме суровой зимы, футболист вспомнил и неприятный случай во время матча против "Александрии".

"Также в Украине я столкнулся с расизмом, причем прямо во время матча против "Александрии". Я оказался напротив их болельщиков, которые начали что-то кричать, изображая обезьян. Я не знаю, почему я так решил, но я спустил шорты и показал им свои ягодицы. Никто ничего не понял в тот момент. Даже моя девушка решила, что я потерял шорты во время игры. И это вызвало у нее смех. Арно Гедж опубликовал фотографию в Instagram и она стала "вирусной". В конце концов, я тоже хорошо посмеялся", – рассказал игрок.

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Другая неприятность в Украине – дальние расстояния между городами. По словам Рюлье, на матч во Львов команда была вынуждена добираться 12 часов автобусом.

Джулиан Рюлье выступал за "Звезду" с марта по июнь 2018 года. После того, как команда вылетела в Первую лигу, игрок покинул чемпионат Украины.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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