Волейбол: мужская сборная проиграла Чехии, женщины выиграли у шведок

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Волейбол: мужская сборная проиграла Чехии, женщины выиграли у шведок

Мужская и женская сборные Украины по волейболу сыграли очередные матчи Золотой Евролиги 2019. Но получили разные результаты

Мужская сборная на выезде играла против Чехии. И выиграла первые два сета. Но после этого чехи сумели переломить ход поединка. В итоге победили 3:2.

Чехия – Украина 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

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Следующий матч мужская сборная сыграет против Беларуси 1 июня на выезде. Именно Белорусы являются лидерами группы после двух побед – против Чехии и Финляндии. Украина на втором месте. В плей-офф выходит только один представитель квартета.

Значительно лучше сыграла женская сборная. Она не имела никаких проблем игре против шведок, всухую победив их. Лишь во втором сете хозяйки площадки навязали борьбу соперницам.

Швеция – Украина 0:3 (13:25, 21:25, 12:25)

Украинки лидеры группы (две победы). А 1 июня сыграют против Чехии на выезде. После этого нашу сборную ожидает три матча дома.

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Теги: Новости Спорта Спорт Волейбол
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