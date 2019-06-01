Волейбол: женская сборная впервые проиграла в Золотой Евролиге, мужская уступила Беларуси

Женская сборная Украины по волейболу потерпела первое поражение в Золотой Евролиге. Подопечные Гария Егиазарова уступили сборной Чехии – 1:3.

Чехия – Украина 3:1 (25:14, 27:29, 25:18, 25:17)

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Украинки проиграли первый сет 14:25, но сумели навязать борьбу во второй партии и победить 29:27. На большее украинок не хватило, и они уступили в третьем и четвертом сетах.

Самой результативной в составе украинской команды стала Карина Денисова (20 очков). В чешской сборной лучшей была Андреа Коссаньова (24 очка).

После этого поражения Украина потеряла лидерство в группе. Украинки уступают Чехии одно очко. На 3-й позиции идет Словакия, которая разгромила аутсайдера Швецию (3:0). В плей-офф выходит только победитель группы. В следующем матче 8 июня Украина попытается взять реванш у Чехии.

Белорусь – Украина 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24)

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Мужская национальная сборная Украины потерпела поражение в матче третьего тура Золотой Евролиги, уступив на выезде лидеру группы С команде Беларуси – 1:3.

Таким образом, после трех туров команда Угиса Крастиньша имеет в активе лишь одну победу над Финляндией при двух поражениях – от Чехии и Беларуси.

Для выхода в "Финал четырех" сборной Украины нужно занимать первое место в своем квартете. Матч четвертого тура украинская сборная проведет в Запорожье, где также сыграет против белорусов – это будет первый домашний поединок нашей команды в Золотой Евролиге.

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