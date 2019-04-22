Волейболистки "Химика" стали чемпионками Украины и выполнили горячий танец: видео

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Волейбольный клуб "Химик"
Волейбольный клуб "Химик" / facebook.com/KhimikYuzhny

Волейбольный клуб "Химик" из Южного в девятый раз в истории завоевал золотые медали женской Суперлиги. Команда Евгения Николаева уверенно выиграла первый этап чемпионата, победив в 27 из 28 матчей.

Единственное поражение волейболистки из Южного потерпели от "Волыни-Университет-ОДЮСШ". Затем команда захватила лидерство в таблице "Финала четырех" уже после первого тура в Запорожье. Второй тур проходил в Южном и "Химик" получил еще три уверенные победы.

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Таким образом, "Химик" сумел защитить титул чемпиона Украины. Второе место досталось "Орбите", а третье – "Волыни".

Личные награды получила Юлия Бойко, "Химик" лучшая доигрывающая чемпионата, Дарья Дрозд, "Химик" – лучшая центральная блокировщица чемпионата, Кристина Немцева, "Химик" – лучшая либеро чемпионата, Диана Карпец, "Химик" – лучший игрок чемпионата.

После матча волейболистки "Химика" выполнили чемпионский танец.

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Теги: Спорт Волейбол
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