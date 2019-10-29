Волейбольный "Химик" в ярком матче пробился в основную сетку Лиги чемпионов

В Южном состоялся второй матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между женскими волейбольными командами "Оломоуц" и "Химик".

После выездной победы над "Оломоуцем" со счетом 3:2 "Химик" в ответном матче финала отбора в основную сетку соревнований на ФСК "Олимп" в Южном в основное время уступил чешской команде – 2:3 (25:18, 23:25 19:25, 24:26, 13:15).

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Первые два сета удалось выиграть украинской команде. Но вот дальше гости смогли навязать свою игру и выиграли два сета. В четвертом сете украинки проигрывали 16:23, но смогли сравнять счет – 23:23. Но все равно гости вырвали победу в этом сете. В пятом сете украинки проиграли.

Так судьба противостояния решалась в золотом сете, победу в котором одержали волейболисты команды Химик – 15:13.

В финальном турнире Лиги чемпионов CEV, который стартует в начале декабря, "Химик" выступит в квартете С вместе с действующим обладателем титула итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом".

В четвертьфинал розыгрыша выйдут победители пяти групп и три лучшие команды со вторых мест.