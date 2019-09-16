Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ

Седьмой тур УПЛ подарил болельщикам футбола немало ярких эмоций. Он состоялся после матча сборной, поэтому многие команды подошли к этой встрече с "домашними заготовками" и поразили соперников. Здесь и "Заря", которая вела в счете против "Шахтера", и "Десна", которая впервые победила "Динамо". А также еще немало других новостей – в обзоре Спорт24.

Шахтер и Заря: главная драма тура

"Шахтер" и "Заря" разыграли настоящую драму (а местами и комедию) с интригой до последней минуты. Матч в Харькове держал интригу до конца, менял радость на грусть и наоборот у болельщиков у обеих команд, и подарил незабываемую развязку.

0:2 от "Зари", 3:2 от "Шахтера", 3:3 за три минуты до конца и 4:3 за минуту после этого. Невероятный матч, воля к победе у "Шахтера" и попытки "Зари" сыграть в открытый футбол с более сильным соперником.

Все про этот матч: "Шахтер" в невероятной игре с семью голами одолел "Зарю", Тайсон получил жуткую травму

Празднование тура

Первый гол в этом матче забил Юрченко. Футболист по непривычному отпраздновал взятие ворот – "выкуренной" сигаретой.

Смотрите видео гола и празднование Юрченко

Ляп Пятова и защиты "Шахтера"

Второй гол в матче – это полный провал защитной линии "Шахтера". Пятов неудачно отдал, Матвиенко неудачно принял, Исмаил не уследил за своим протеже.

Смотрите видео гола Кочергина после ошибки Пятова

Ужасная травма Тайсона

С негативной стороны этот матч отметился травмой лидера "горняков" Тайсона. Он неудачно упал, ударился головой о колено Исмаили и получил сотрясение мозга. Поле он покинул с помощью медиков.

Это не слишком приятное известие для "Шахтера" перед матчем против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

К слову: Участие Тайсона в матче с "Манчестер Сити" – под вопросом, – врач "Шахтера"

Звездное возвращение тура (да и всего чемпионата)

Коноплянка сыграл первый матч в УПЛ. После четырех лет заграницей Евгений вернулся в Украину. Да еще и как. Именно он отдал пас на Мораеса, который забил четвертый гол своей команды и принес победу "Шахтеру".

Смотрите видео паса Коноплянки на Мораеса и победный гол "Шахтера"

"Динамо" катится на дно

Шесть матчей без побед. Еще как на выезде 3 августа победили "Львов". Сменили тренера, имели время на подготовку из-за перерыва на матчи сборной. Но "Динамо" и это не помогло. "Десна" победила в Киеве. Первая победа черниговской команды над "Динамо". И заслуженное второе место в турнирной таблице. "Динамо" лишь шестое (но еще имеет матч в запасе).

А вот и видео, где "Динамо" впервые проиграло "Десне" и продлило безвыигрышную серию до шести матчей

Незасчитанный гол тура

Единственное, за что "Динамо" может упрекнуть в этом матче, что судья не засчитал гол после удара Де Пени. При этом что на матче тестировали систему VAR. Однако ни один повтор с трансляции так и не показал на 100%, что мяч полностью пересек линию. Поэтому нареканий здесь тоже быть не может.



Момент с ударом Де Пени

Баннер тура

На матче против "Десны" фанаты "Динамо" вывесили баннер, посвященный приспешнику почетного президента клуба Григория Суркиса Виктору Медведчуку. На нем написано "АДвоКАТ", намекая на участие Медведчука в судебном процессе над Василием Стусом именно как адвоката. При этом что он полностью поддержал обвинения. Именно в заключении Стус и умер.



Баннер с Медведчуком на матче "Динамо" / фото: Tribuna.com

Стоит отметить, что в фильм "Запрещенный" вошла сцена с Медведчуком, но его имя не используется из-за его иска.

Смотрите официальный трейлер фильма "Запрещенный"

Прерванная серия тура

"Десна" неудачно стартовала в чемпионате, проиграв в первом матче "Львову". Победный гол "горожане" забили на 85-й минуте. После этого "северяне" не пропускали в пяти матчах подряд (три победы и две ничьи). Пока Беседин на 49-й минуте не забил в ворота Паста, прервав эту серию, которая составила более 500 минут.

Оправдание тура

"Очень неприятный отрезок времени – как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх мы можем говорить, что происходило мое знакомство с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, который был выполнен в последнее время. Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего не хватало где-то мастерства, где-то завершающего удара. Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на этом этапе что-то мешает", – так заявил после матча главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.



Алексей Михайличенко и Вадим Евтушок во главе "Динамо"/ фото: ФК "Динамо"

Гол тура

"Динамо" пропускало красиво. Если гол Кочергина в ворота "Шахтера" – это несколько случайность, то здесь – мастерство. Бойко очень долго не находил кому бросить мяч. И выбрал неудачный выбор – Миколенко. У того мяч отобрали, быстрая атака, Калитвинцев простреливает, и Филиппов элегантно пяткой переправляет мяч за линию ворот. Этот гол и принес победу.

Смотрите видео гола Филиппова в ворота "Динамо"

Герой тура

Владислав Калитвинцев. Воспитанник "Динамо" так и не нашел себе место в киевском клубе. На этот раз он оказался в "Десне". И показал "Динамо" на их же поле, что они потеряли. К чести игрока, забитый гол в ворота киевлян не праздновал.



Владислав Калитвинцев в матче против "Динамо" забил гол и отдал результативный пас / фото: ФК "Динамо"

"Карпаты" прерывают неудачную серию дома волевой победой

Еще одна волевая победа – у "Карпат". Команда до этого не побеждала дома с 18 мая 2019 года. После этого пять матчей команда играла вничью или проигрывала. И была близка к тому, чтобы продолжить серию.

"Карпаты" победили "Ворсклу" / фото: Евгений Кравс

На "бело-зеленое" дерби против "Ворсклы" "Карпаты" вывел новый тренер Роман Санжар. Он внес немало изменений в игру команды, но в начале не все наставления тренера прибегали. Поэтому "Карпаты" пропустили первыми. Но во втором тайме команда собралась и не просто отыгралась, но и выиграла этот матч. Стоит отметить, что помогло команде назначения пенальти в ворота "Ворсклы". Хотя впоследствии судья не дал еще один 11-метровый удар за еще одну игру рукой соперника.

Это стоит увидеть: "Карпаты" одержали волевую победу над "Ворсклой" в дебютном матче Санжара

Благодарность тура

Назначение Санжара во Львове восприняли неоднозначно. Не всем фанатам понравилось, что уволили предыдущего наставника Александра Чижевского. Поэтому когда команда проигрывала, на стадионе кричали "Чижевский! Чижевский!". Однако сам Санжар после матча решил поблагодарить своего предшественника.

Отмечу, что эта победа – заслуга не только нашего тренерского штаба и футболистов. Считаю, что этот положительный результат стал возможным и благодаря работе предыдущих тренеров, ведь именно они готовили команду к сезону. Считаю, что это наша общая победа,

– заявил тренер "Карпат".

"Александрия" снова третья

"Бронзовая" "Александрия" тоже неудачно стартовала в чемпионате с двух поражений. Это вызвало опасения из-за участия команды в Лиге Европы. Опасения никуда не делись (ввиду уровня соперников), но игра команды несколько исправилась. Четыре победы в пяти матчах – и "Александрия" снова не третьем месте. На этот раз подопечные Шарана победили дома "Днепр-1".

Все голы в матче, где "Александрия" уверенно победила "Днепр-1"

"Александрия" дома победила "Днепр-1" / фото: ФК "Александрия"

Дежавю тура

В матче "Александрия" – "Днепр-1" и "Карпаты" – "Ворскла" были забиты голы сразу. После прострела с фланга неудачная остановка игроком мяча (Лопиронек и Назарина), и удар в касание от соперника (Длинный и Баєнко). Вот только "Карпаты" после этого отыгрались, а "Днепр-1" – нет.

Смотрите видео гола Довгого в ворота " Днепр-1"

Смотрите видео гола Баенко в ворота " Карпат"

"Олимпик" отталкивается от дна

Висенте Гомес работал в тренерском штабе Хацкевича в "Динамо". Он был одним из тех, кто мог возглавить киевлян после его отставки. Но вместо него назначили Михайличенко, а Гомес ушел в "Олимпик". И команда в первом же матче под его руководством показала интересный футбол, который принес ей результат. "Олимпик" на выезде сыграл вничью с "Мариуполем". И если бы не удачная игра в воротах Худжамова, то гости могли бы и победу оттуда вывести. Голкипер не только спасал пол время атак, но и отбил удар с пенальти.

Больше об этом: Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем"

"Колос" побеждает благодаря голу сына тренера

Закрывать тур выпало матчу между "Колосом" и "Львовом". Игра тоже порадовала немалым количеством моментов. Его автором стал Денис Костышин-сын главного тренера Руслана Костышина. Полузащитник не впервые отмечается за "Колос" в этом сезоне. Но его гол в матче "Зари" не помог избежать поражения. А тут принес победу.

Как это было: "Колос" на последних минутах матча вырвал победу у "Львова"

Руслан Костышин приносит победу "Колосу" / фото: ФК " Колос"

Дебюты тура

На этот тур сразу три команды выводили новые тренеры. Это Роман Санжар в "Карпат", Висенте Гомес в "Олимпика" и Владимир Мазяр у "Львова", И каждый из них получил разный результат – победа, ничья и поражение.

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Результаты матчей

Александрия – Днепр-1 2:0

Голы: Довгий, 54, Ситало, 77

Шахтер – Заря 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, Мораес, 89, Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 85

Карпаты – Ворскла 2:1

Голы: Понде, 70 (пен), Мартинс, 80, Баенко, 41

Мариуполь – Олимпик 1:1

Голы: Кирюханцев, 42 – Имери, 58

Незабитый пенальти: Политыло, 62 (Олимпик)

Динамо – Десна 1:2

Голы: Беседин, 49, Калитвинцев, 41, Филиппов, 58

Колос – Львов 1:0

Гол: Костышин, 87

Турнирная таблица