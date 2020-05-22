Вольфсбург – Боруссия Д: прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии

23 мая "Вольфсбург" на своем поле примет "Боруссию" Д в 27 туре немецкой Бундеслиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: прогноз

"Вольфсбург" пока не смог прыгнуть выше головы в чемпионате – "волки" явно делают ставку на еврокубки и пока держатся на шестой строчке в таблице. Включиться в борьбу за Лигу чемпионов будет крайне непросто, если вообще возможно – четвертый "Лейпциг" имеет на 12 баллов больше, пятый "Байер" находится на расстоянии 11 очков. После карантинного перерыва "Вольфсбург" вернулся с успехом, обыграв на выезде "Аугсбург" со счетом 2:1, но вырвав победу на последних минутах, пишет 24 канал.

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"Боруссия" имеет более амбициозные цели, чем ее сегодняшний соперник – команда Люсьена Фавра ведет борьбу за чемпионство. Пока "шмели" конкуренцию "Баварии" проигрывают, находясь на втором месте в таблице – лидер оторвался на четыре очка. Однако, на "трон" также претендуют еще "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Лейпциг", у которых на два и три очка меньше соответственно. С карантина "Боруссия" вернулась с боевым настроением и в "Рурском дерби" без зрителей разгромила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0.

Матч 27 тура Бундеслиги "Вольфсбург" – "Боруссия" Д состоится в субботу, 23 мая. Начало матча – в 16:30.

Прогноз PariMatch

Ни в одном из девяти последних матчей "Вольфсбург" не обыгрывал "Боруссию" – восемь поражений и ничья. Коэффициент на то, что "волки" прервут серию неудач и победят "Боруссию" Д – 4,50.

Победу дортмундцев в Вольфсбурге эксперты оценивают коэффициентом 1,81. На ничейный результат в PariMatch предлагают 3,80.

"Боруссия" очень забивная команда: за 26 туров команда забила уже 72 гола. Коэффициент на то, что болельщики 23 мая увидят "Фольксваген Арене" 2-3 гола – 2,10.

Прогноз "Фаворит Спорт"

Компания "Фаворит Спорт" предлагает болельщикам матча спрогнозировать, какой футболист отметится забитым голом.

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Больше всего шансов, по мнению букмекеров, у Эрлинга Холанда. Его мяч в ворота "Вольфсбурга" оценен коэффициентом 1,50.

В составе же "волков" специалисты акцентируют внимание на Джейдоне Санчо. Его гол в ворота "шмелей" оценен коэффициентом 2,37.