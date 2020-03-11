Вольфсбург – Шахтер: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 12 марта, "Вольфсбург" сыграет с "Шахтером" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

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Вольфсбург – Шахтер: прогноз

На предыдущей стадии 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встречался с португальской "Бенфикой". В первом матче украинский клуб минимально победил португальцев благодаря результативным ударам Алана Патрика и Виктора Коваленко. В Лиссабоне команду Луиша Каштру ожидала настоящая битва. Матч завершился боевой ничьей – 3:3. За счет двух матчей в 1/8 финала прошел донецкий клуб.

Соперник "Шахтера" в предыдущей стадии сыграл с "Мальме" и уверенно победил соперника в двух матчах. В первом матче "Вольфсбург" с разницей в один мяч обыграл команду из Швеции – 2'1. Матч завершился разгромной победой немецкого клуба – 0:3. Болельщиков ждет интересный поединок в 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз Parimatch

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы минимальное преимущество букмекеры отдают немецкой команде. Победу "Вольфсбурга" специалисты оценили коэффициентом 2,33. На победу украинского клуба поставили коэффициент 3,20. На то, что матч завершится в ничью – 3,40.

Букмекеры считают, что матч завершится с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев матча, такой счет оценили коэффициентом 7,60. То, что первой отличится немецкая команда, букмекеры оценили коэффициентом 1,75. "Шахтер" первым откроет счет на табло – 2,08.

Прогноз Фаворит спорт

Букмекеры этой конторы тоже отдают минимальное предпочтение "Вольфсбургу" – в этом матче их победу в основное время оценили – 2,27. Ничья – 3,35, а вот на победу "Шахтера" дают коэффициент 3,20.

Специалисты оценили то, что обе команды забьют в основное время коэффициентом – 1,76.

Прогноз 1xbet

Специалисты считают, что игрок "Шахтера" Жуниор Мораес забьет в этом матче гол, его результативный удар оценили коэффициентом 2,625. За "Вольфсбург" отметится Воутер Вегхорст – 2,2.

Букмекеры считают, что последним голом в матче отметится немецкая команда и оценили это коэффициентом 1,91. На то, что это будет "Шахтер" – 2,3.

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