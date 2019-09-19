Вольфсбург – Александрия: анонс на матч Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, "Александрию" ждет сложное испытание – команда дебютирует в Лиге Европы матчем против немецкого "Вольфсбурга", Сам матч состоится на выезде. Все, что стоит знать об этой игре – в анонсе Спорт24.

Вольфсбург – Александрия. Головне

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: "Фольксваген Арена", Вольфсбург, Германия

Когда: четверг, 19 сентября. Начало в 22:00

Трансляция: каналы "Футбол 2", Oll.tv, текстовая трансляция – Спорт24

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Перед матчем

Обе команды сыграли уже немало матчей, чтобы можно было спрогнозировать, что ожидать от них в очной встрече. Значительно лучше в этой ситуации выглядит "Вольфсбург" – команда прошла в следующий раунд в Кубке Германии, а в чемпионате стартовала с двух побед. Правда после этого были две ничьи, которые вызвали немалую волну критики в адрес главного тренера команды Оливера Гласнера. Ведь в соперниках были не топ-команды, и даже не середняки Бундеслиги.

Что касается "Александрии", то бронзовый призер предыдущего украинского первенства наоборот проиграл в первых двух матчах. Потерпели александрийцы и разгромное домашнее поражение от "Десны". Но выиграв в остальных матчах, команда вернула себе третье место. А своих фанатов несколько успокоила перед стартом в Лиге Европы.

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Проблемы команд

Хотя радоваться рано. "Вольфсбург" – слишком серьезный соперник. И в УПЛ "Александрия" с такими еще не играла (если не брать во внимание только "Шахтер"). И набрать очки в этом матче "Александрия" может, воспользовавшись кадровыми проблемами соперника. Точно известно, что за "волков" не сыграют Кастельс, Шлягер и Брукс. Под вопросом участие в матче Камачо, Гинчека, Отавио и Клингера. Поэтому тренеру "Вольфсбурга" придется снова прибегнуть к ротации. Именно потеря ключевых игроков в предыдущем матче чемпионата Германии привела к тому, что команда неожиданно сыграла вничью с "Фортуной" из Дюссельдорфа.

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Что касается "Александрии", то в лазарете команды давно уже находится Василий Грицук. Поэтому его участие в матче даже не обсуждается. Зато на поле может вернуться в основе Кирилл Ковалец.

Прогноз на игру

"Александрии" будет тяжело. Все-таки у "Вольфсбурга" больше опыта таких матчей (хоть команда и не выступала в еврокубках последние три года). Тем более, что игра в Германии при поддержке родных трибун. Команда на это может ответить своей дисциплиной и желанием показать себя в Европе. Однако этого может оказаться недостаточно.

Прогноз редакции – 2:0.