Вольфсбург – Александрия: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Вольфсбург – Александрия: где смотреть онлайн матч 19 сентября 2019
Вольфсбург – Александрия: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / fco.com.ua

Бронзовый призер Украины "Александрия" дебютирует на групповом этапе Лиги Европы. Украинская команда 19-го сентября сыграет в Германии против местного "Вольфсбурга". Посмотреть матч можно в Украине по телевидению и онлайн.

Правами на показ матчей Лиги Европы в Украине владеют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них в прямом эфире и покажут матч "Вольфсбург" – "Александрия".

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Сам матч в Германии начнется в 22:00, а трансляция на канале "Футбол 2" – в 21:50.

Смотреть онлайн матч "Вольфсбург" – "Александрия" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен.

Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Результат игр "Вольфсбург" – "Александрия" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Александрия
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