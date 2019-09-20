"Александрия" потерпела первое поражение в Лиге Европы, проиграв "Вольфсбургу"

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" дебютировала на групповом этапе Лиги Европы. "Александрийцы" в Германии проиграли "Вольфсбургу".

Вольфсбург – Александрия 3:1

Голы: Арнольд, 20, Мехмеди, 24, Брекало, 67 – Банада, 66

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"Александрия" первой развела мяч и в первой атаке довела его до ворот соперников. Но удар Ситала не вышел. Через несколько минут Довгий нанес удар издалека: мощно, но неточно. "Вольфсбург" впервые остро ответил на 10 минуте. Брекало нанес мощный удар: он целил под перекладину, но выше.

"Александрия" организовала быструю атаку на 12 минуте: пробивал Третьяков, но очень неточно. "Волки" перехватили инициативу ближе к 20 минуте. Активность хозяев воплотились в гол Арнольда.

Он разрядил свою пушку с дальнего расстояния. Мяч ударился о газон перед самым голкипером и залетел в ворота. Через три минуты немцы удвоили преимущество. После вбрасывания из-за боковой линии на ударную позицию вышел Мехмеди. Бывший "динамовец" роскошным ударом наказал украинцев – 2:0. Два гола успокоили команду Оливера Гласнера и первый тайм завершился со счетом 2:0.

Видеообзор первого тайма матча Вольфсбург – Александрия

На второй тайм "Вольфсбург" вышел на редкость спокойным: немцы контролировали мяч ради контроля и не создавали опасности у ворот Панькова. "Александрия" не мчалась сравнивать счет, но все же сократила отставание. На 66 минуте Гречишкин сделал навес со штрафного, который в падении замкнул Банада.

Казалось, что "Александрия" получила шанс на камбэк. Но уже в следующей атаке "Вольфсбург" отыгрался. Мехмеди протащил мяч по правому флангу и прострелил на Брекало, который вколотил мяч в сетку – 3:1.

На 82 минуте в ворота украинцев едва не залетел 4-й гол. После штрафного в свои ворота срезал Ситало. Защитника спасла перекладина. На этом опасные моменты в игре закончились. "Вольфсбург" нанес "Александрии" первое поражение.

Следующий матч "Александрия" в Лиге Европы сыграет 3 октября. Во Львове подопечные Владимира Шарана примут бельгийский "Гент".