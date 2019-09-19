"Вольфсбург" уже дважды забил "Александрии", отличился экс-динамовец Мехмеди: видео

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Вольфсбург – Александрия: обзор и видео голов матча 19.09.2019
Вольфсбург – Александрия: видеообзор матча / GETTY IMAGES

"Александрия" пропустила первый гол в рамках группового этапа Лиги Европы. В это время украинцы играют в Германии против "Вольфсбурга".

Вольфсбург – Александрия 2:0

Голы: Арнольд, 20, Мехмеди, 24

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"Александрия" достаточно агрессивно начала поединок, но "волки" быстро перехватили инициативу. Большое количество моментов у ворот Панькива превратилось в гол.

На 20 минуте Арнольд разрядил свою пушку с дальней дистанции. Мяч ударился о газон перед самым голкипером и залетел в ворота. Через три минуты немцы удвоили преимущество. После вбрасывания из-за боковой линии на ударную позицию вышел Мехмеди. Бывший динамовец роскошным ударом наказал украинцев – 2:0.

Вольфсбург – Александрия видеообзор первого тайма

 

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Теги: Новости Спорта Лига Европы Спорт Футбол ФК Александрия
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