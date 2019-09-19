Вольфсбург – Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

27 Читати новину українською

"Александрия" стартует в Лиге Европы с непростым соперником – немецким "Вольфсбургом". Так еще и первый матч подопечные Владимира Шарана сыграют на выезде. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Прогноз от Marathonbet

"Александрия" готовится к большому еврокубковому дебюту. Свой исторический первый матч в групповом этапе Лиги Европы команда Шарана проведет на выезде против немецкого "Вольфсбурга".

Читайте также: Вольфсбург – Александрия: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Задача у украинцев непростая. Шестая команда по итогам прошлого сезона Бундеслиги в последний раз проигрывала еще в мае. "Вольфсбург" откровенный фаворит поединка.

• Коэффициент на победу волков – 1,22.
• Ничья – 6,95.
• Победа "Александрии" будет сенсацией – коэффициент 16.

Прогноз букмекерів
Прогноз букмекеров

Наиболее вероятным счетом матча является победа "Вольфсбурга" со счетом 2:0. Коэффициент на такие итоговые цифры на табло 6,05.

Каким будет дебют "Александрии" в основном раунде Лиги Европы, узнаем уже совсем скоро. Матч начнется 19 сентября в 22:00 по Киеву.

blog_ava
Осталось жить несколько дней: что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
сегодня
276132
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Александрия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ПСЖ унизил "Реал", разгромив мадридцев в матче Лиги чемпионов: видео
сегодня 00:41 ПСЖ унизил "Реал", разгромив мадридцев в матче Лиги чемпионов: видео
489
"Динамо" сенсационно разбило "Аталанту", уверенная победа "Баварии": результаты Лиги чемпионов
сегодня 00:18 "Динамо" сенсационно разбило "Аталанту", уверенная победа "Баварии": результаты Лиги чемпионов
3090
"Манчестер Сити" снова нанес поражение "Шахтеру": видео
18 сентября 23:54 "Манчестер Сити" снова нанес поражение "Шахтеру": видео
3053
Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео
18 сентября 23:03 Молния ударила в футболистов прямо во время матча на Ямайке: видео
197
Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?
18 сентября 22:15 Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?
145
Новости
Больше новостей
Залиште відгук