Вольфсбург – Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Александрия" стартует в Лиге Европы с непростым соперником – немецким "Вольфсбургом". Так еще и первый матч подопечные Владимира Шарана сыграют на выезде. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Прогноз от Marathonbet

"Александрия" готовится к большому еврокубковому дебюту. Свой исторический первый матч в групповом этапе Лиги Европы команда Шарана проведет на выезде против немецкого "Вольфсбурга".

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Задача у украинцев непростая. Шестая команда по итогам прошлого сезона Бундеслиги в последний раз проигрывала еще в мае. "Вольфсбург" откровенный фаворит поединка.

• Коэффициент на победу волков – 1,22.

• Ничья – 6,95.

• Победа "Александрии" будет сенсацией – коэффициент 16.



Прогноз букмекеров

Наиболее вероятным счетом матча является победа "Вольфсбурга" со счетом 2:0. Коэффициент на такие итоговые цифры на табло 6,05.

Каким будет дебют "Александрии" в основном раунде Лиги Европы, узнаем уже совсем скоро. Матч начнется 19 сентября в 22:00 по Киеву.