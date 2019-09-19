Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча

"Александрия" дебютирует на групповом этапе Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Текстовая онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

Подопечные Владимира Шарана еще никогда не играли на групповом этапе Лиги Европы. А "Вольфсбург", наверное, самый именитый зарубежный клуб, с которым играли "александрийцы".

Сезон "Александрия" начала довольно удачно и после семи матчей в чемпионате Украины находится на третьей строчке. "Вольфсбург" в новом сезоне чемпионата Германии не проигрывает: 2 победы и 2 ничьи.

Матч Вольфсбург – Александрия в Германии начнется в 22:00.