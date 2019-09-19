Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча

178 Читати новину українською
Вольфсбург – Александрия: смотреть онлайн матч 19 сентября 2019 – Лига Европы
Вольфсбург – Александрия онлайн / ФК "Александрия"

"Александрия" дебютирует на групповом этапе Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Текстовая онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

Подопечные Владимира Шарана еще никогда не играли на групповом этапе Лиги Европы. А "Вольфсбург", наверное, самый именитый зарубежный клуб, с которым играли "александрийцы".

Сезон "Александрия" начала довольно удачно и после семи матчей в чемпионате Украины находится на третьей строчке. "Вольфсбург" в новом сезоне чемпионата Германии не проигрывает: 2 победы и 2 ничьи.

Матч Вольфсбург – Александрия в Германии начнется в 22:00.

 
blog_ava
Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
сегодня
4471
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Александрия Лига Европы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча
сегодня 21:53 Вольфсбург – Александрия: онлайн-трансляция матча
178
Видео единственного гола "Динамо" в ворота "Мальме" в матче Лиги Европы
сегодня 21:35 Видео единственного гола "Динамо" в ворота "Мальме" в матче Лиги Европы
341
Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
сегодня 17:29 Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
100
Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
сегодня 13:58 Лидер "Динамо" дороже всей команды соперника киевлян в Лиге Европы: сравнение
127
Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
сегодня 13:29 Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
369
Новости
Больше новостей
Залиште відгук