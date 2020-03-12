Вольфсбург – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

В четвергом, 12 марта, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперник – немецкий "Вольфсбург". Все, что стоит знать об этом матче – в материале Спорт24.

Вольфсбург – Шахтер: главное

Что: первый матч 1/8 финала Лиги Европы

Где: "Фольксваген Арена", Вольфсбург, Германия

Когда: Четверг, 12 марта, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Перед матчем

Соперником донецкого "Шахтера" на стадии 1/8 финала Лиги Европы стал немецкий "Вольфсбург". Довольно мощный клуб, но к лидерам немецкой Бундеслиги отнести его не стоит. Хотя опасаться – да.

В этом сезоне "Вольфсбург" уже играл с украинским клубом в Лиге Европы. Именно "волки" были одним из соперников "Александрии" на групповой стадии турнира. И дважды победили (3:1 дома и 1:0 на выезде).

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Однако "Шахтер" – это не "Александрия", и побеждать таких соперников вполне по силам "горнякам". Здесь и еврокубковый опыт, и подбор игроков лучше.

Проблемы "Шахтера"

Но не все так "безоблачно" для "Шахтера", как может показаться на первый взгляд. В первую очередь надо отметить игру в обороне, которой "горняки" в 2020 году не впечатляют. Чего только стоят три гола от "Колоса" в чемпионате Украины. Столько же команде забила "Бенфика" в Лиге Европы, но дончане прошли благодаря домашней победе.

Не добавляет уверенности в защитных порядках "Шахтера" и травма Тараса Степаненко – игроку сделали операцию, и он вернется только в середине апреля.

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Уверенный "Вольфсбург"

Зато "Вольфсбург" не проигрывает уже восемь матчей подряд. В последнем туре удержал дома ничью против "СБ Лейпциг". Поэтому команда подходит к матчу с "Шахтером" в хорошем настроении. Хотя две подряд ничьи выбросили команду из зоны еврокубков в турнирной таблице.

Матчи без зрителей

Единственной проблемой для немецкого клуба станет то, что матч состоится при пустых трибунах. А поддержка немецких фанатов – это важный аспект. Ведь заполненные трибуны всегда гонят своих игроков и осуществляют дополнительное давление на соперника.

Хотя "Шахтеру" особой причины радоваться тоже нет. Матч в Украине тоже пройдет без зрителей. Поэтому вполне вероятно, что вместо игры в Харькове, команды сыграют между собой в Киеве (именно там сейчас базируется донецкая команда).

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Что ожидают букмекеры

На выезде у дончан всего 28% на победу. У "волков" шансы на победу оценены в 43%. Еще 29% на то, что матч закончится вничью.

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И шансы на выход в четвертьфинал лучшие у "горняков" – 52% на то, что именно донецкий клуб выйдет в следующий раунд Лиги Европы.

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