Вольфсбург – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На выезде "горняки" будут противостоять немецкому "Вольфсбургу". Поскольку этот матч состоится без зрителей, то посмотреть его можно будет только по телевизору или онлайн.

Матч "Вольфсбург" – "Шахтер" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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За час до этого на канале выйдет в прямом эфире информационно-аналитическая программа "Путь к Гданьску". Вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают все новости в Лиге Европы (а после матча – саму игру команд на пути к польскому городу, где состоится финал турнира сезона 2019/2020.

Смотреть онлайн матч "Вольфсбург" – "Шахтер" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport, обойдутся в 139 гривен в месяц.

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Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля ТВ" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

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