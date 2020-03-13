"Шахтер" в драматичной игре победил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы победил немецкий "Вольфсбург". Игра на поле немецкого клуба завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Вольфсбург – Шахтер 1:2

Голы: Брукс, 48 – Мораес, 17, Антонио, 73

Незабитые пенальти: Вегхорст, 45+1 – Коваленко, 22

Перед матчем "Шахтер" столкнулся с некоторыми кадровыми проблемами. В частности, лидеру команды Тарасу Степаненко сделали операцию, из-за которой он не смог сыграть против "волков".

Также со стартовых минут не смог выйти Марлос. Поэтому центральное звено "горняков" выглядело несколько экспериментально.

У хозяев поля тоже были свои кадровые проблемы. Игру из-за травмы пропускали аж пятеро игроков – Уильям, Гилавоги, Камачо, Карамоко и Мбабу. И самая важная потеря обеих команд – это зрители. Матч из-за вспышки коронавируса происходил при пустых трибунах.

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Результативное начало "Шахтера"

На старте матча команды обменялись полумоментами: у "Шахтера" мощного удара нанес Тайсон, а бдительность Пятова проверил Арнольд.

После этого "Вольфсбург" начал владеть территориальным преимуществом. На 5 минуте Вегхорст не сумел пробить по мячу после опасного прострела во вратарскую.

Почти через 10 минут Вегхорст проверил Пятова мощным ударом, но пробил точно в руки украинскому голкиперу.

Ответ "Шахтера" был достойным, а главное – результативным. Исмаили навесил в штрафную "волков": высоченный Брукс неудачно выбил на Мораеса. Нападавший быстро сориентировался и головой переправил мяч в ворота – 1:0.

Видео гола Мораеса

Очень быстро "горняки" получили возможность закрепить преимущество. Додо сделал навес в штрафную с правого фланга и попал в руку Арнольда. Арбитр, просмотрев видеоповтор, указал на пенальти.

К сожалению, удар с отметки не смог реализовать Коваленко. Виктор слишком слабо пробил в правый от себя нижний угол. Вратарь хозяев не просто отбил, а зафиксировал мяч в руках.

На 26 минуте "Вольфсбург" ответил очень остро. Экс-динамовец Мехмеди чудом не попал с близкого расстояния. И даже если бы гол был, его бы не засчитали из-за офсайда у швейцарца.



"Вольфсбург" – "Шахтер" / Фото shakhtar.com

На последних минутах тайма шанс сравнять счет получили немцы. Брекало пробил по воротам Пятова и мяч рикошетом от Кривцова попал в руку Матвиенко – пенальти.

И Вегхорст не смог реализовать удар с отметки. Нидерландец поскользнулся и пробил значительно выше ворот. Команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Вольфсбург – Шахтер видеообзор первого тайма

Драматическая развязка

В начале второго тайма Пятову пришлось спасать команду после коварного штрафного от Арнольда. Хавбек навесил с левого фланга и мяч от газона полетел в угол. Пятов отбил на угловой.

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После подачи с угла поля счет сравнял Брукс, реабилитировавшись за ошибку при пропущенном голе в первой половине игры.

Коренастого защитника не удержали Мораес, Коваленко и Матвиенко. Центрбек "волков" высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота – 1:1.

В голе можно обвинить и Андрея Пятова. Вратарь сначала решил пойти на перехват, после чего принял решение вернуться в рамку ворот. Однако Андрей оказался "разорванным" между двух мнений, поэтому Брукс попал почти в пустые ворота.

Видео гола Брукса

Почти сразу "Шахтер" мог снова выйти вперед. Во время атаки "горняков" Тете ворвался в штрафную на правом фланге, получил передачу и пробил в касание. Бразилец пробил сильно, но точно в руки Кастельсу.

Во втором тайме "Вольфсбург" полностью контролировал ход игры: немцы владели территориальным преимуществом и были более креативными.



"Вольфсбург" – "Шахтер" / Фото shakhtar.com

Это заставило наставника "Шахтера" Луиша Каштру что-то менять. Португалец решил усилить центр поля, выпустив Майкона вместо Коваленко.

Через 2 минуты с поля ушел Исмаили, которого заменил Хочолава. Если у бразильца не травма, то сложно угадать, почему Каштру решил его снять с игры.

В середине тайма "Шахтер" проводил рядовую атаку, когда на подступах к штрафной Брукс сбил Алана Патрика.

Свежий Майкон мощно пробил со штрафного. Кастельс парировал удар в перекладину. Маркос Антонио проявил отличное голевое чутье. Хавбек первым прибежал на добивание и головой переправил мяч в ворота – 1:2!

На 84 минуте "волки" имели хорошую возможность вновь сравнять счет. После прострела с правого фланга Антонио неудачно выбил мяч. Вследствие этого на ударной позиции оказался Отавио. Но удар бразильца заблокировал все тот же Отавио.

Еще через 3 минуты угрожал воротам Пятова Брекало, однако его дальний удар оказался неточным.

Арбитр в конце матча компенсировал 3 минуты, однако хозяева поля не успели отыграться. Таким образом, "Шахтер" одержал стратегическую победу.

Ответный Матч должен состояться 19 марта в Харькове. Однако из-за коронавируса игра может быть перенесена.

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