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Вольфсбург – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Донецкий "Шахтер" играет матч Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Первый матч в Германии – в четверг, 12 марта. Начало в 22:00.

Этот матч на "Фольксваген Арене" пройдет без зрителей. Что должно стать дополнительным преимуществом для "Шахтера". Однако фаворитом встречи все равно не делает.

К слову Вольфсбург – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

В первую очередь выделяется проблема с составом у "горняков" – отсутствие Степаненко и Марлоса. Первому сделали операцию, и он вне игры на ближайший месяц.

А уже 19 марта команды сыграют в Украине. Где именно состоится матч – в Харькове или Киеве – пока неизвестно. Известно лишь то, что он точно будет без зрителей.

 

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Шахтер
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