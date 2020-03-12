Вольфсбург – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" играет матч Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Первый матч в Германии – в четверг, 12 марта. Начало в 22:00.
Этот матч на "Фольксваген Арене" пройдет без зрителей. Что должно стать дополнительным преимуществом для "Шахтера". Однако фаворитом встречи все равно не делает.
К слову Вольфсбург – Шахтер: анонс матча Лиги Европы
В первую очередь выделяется проблема с составом у "горняков" – отсутствие Степаненко и Марлоса. Первому сделали операцию, и он вне игры на ближайший месяц.
А уже 19 марта команды сыграют в Украине. Где именно состоится матч – в Харькове или Киеве – пока неизвестно. Известно лишь то, что он точно будет без зрителей.
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