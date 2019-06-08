Волынь – Карпаты: онлайн трансляция матча

39 Читати новину українською
Волынь - Карпаты: онлайн трансляция матча
Волынь - Карпаты: онлайн трансляция матча / fckarpaty.com/news/20271

В субботу, 8 июня, львовские "Карпаты" и луцкая "Волынь" сыграют решающий матч за выход в Премьер-лигу Украины сезона 2019/2020.

Игра "Волынь" – "Карпаты" состоится в Луцке на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.

 К слову: В сборной Украины объяснили, почему не вызывают Романа Зозулю на матчи

Прямую трансляцию поединка будет осуществлять телеканал "Аверс". Также матч можно будет найти на YouTube-канале "Аверса".

Волынь – Карпаты – онлайн-трансляция матча

В первом матче, который состоялся во Львове, команды голов не забивали. Таким образом, победитель пары, который со следующего сезона будет играть в УПЛ, будет определен в Луцке.

blog_ava
Колос Ковалевка – Черноморец: онлайн-трансляция матча
сегодня
729
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Карпаты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Волынь – Карпаты: онлайн трансляция матча
сегодня 18:40 Волынь – Карпаты: онлайн трансляция матча
39
Ретро дня – как Леннокс Льюис уничтожил Майка Тайсона: видео брутального боя
сегодня 14:00 Ретро дня – как Леннокс Льюис уничтожил Майка Тайсона: видео брутального боя
177
Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
5 июня 18:00 Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
Ігор Саджениця 386
Украина – Сербия: впечатления после матча
сегодня 09:20 Украина – Сербия: впечатления после матча
Ігор Саджениця 1317
Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
сегодня 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
750
Новости
Больше новостей
Залиште відгук