В субботу, 8 июня, львовские "Карпаты" и луцкая "Волынь" сыграют решающий матч за выход в Премьер-лигу Украины сезона 2019/2020.

Игра "Волынь" – "Карпаты" состоится в Луцке на стадионе "Авангард" и начнется в 19:00.

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Прямую трансляцию поединка будет осуществлять телеканал "Аверс". Также матч можно будет найти на YouTube-канале "Аверса".

Волынь – Карпаты – онлайн-трансляция матча

В первом матче, который состоялся во Львове, команды голов не забивали. Таким образом, победитель пары, который со следующего сезона будет играть в УПЛ, будет определен в Луцке.