"Волынь" запустила оригинальный флешмоб в поддержку 16 команд в УПЛ: видео

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ФК "Волынь" выступила за расширение УПЛ
ФК "Волынь" выступила за расширение УПЛ / pfl.ua

Футболисты и главный тренер луцкой "Волыни" выступили в поддержку формата УПЛ с 16 командами.

В "Волыни" записали видеоролик в поддержку формата Премьер-лиги с 16 командами.

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"Три дня прошло с захватывающего и атмосферного западно дерби (с "Карпатами" 0:0 – прим.). А впереди его вторая и решающая часть этого сезона. Жаль, что кто-то из участников такого противостояния мы, наверное, не сможем увидеть в Премьер Регби-лиге", – говорится в обращении клуба.

"Волынь" уже давно поддерживает идею расширения элитного дивизиона и возвращения чемпионата к бывшему, более конкурентному, рейтинговому и интересному формату. А поскольку в украинском футболе время флешмобов – свой начали и волыняне.

Луцкий клуб передал эстафету "Днепру-1". Стыковой матч с "Карпатами" за право играть в УПЛ состоится 8 июня.

Спорт 24 писал, что в декабре 2018 года представители клубов Премьер-лиги на Общем собрании УПЛ в Киеве не поддержали изменения в регламенте Лиги в вопросе увеличения команд-участниц соревнований. Большинство представителей клубов проголосовало за сохранение 12 команд.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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