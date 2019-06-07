"Волынь" запустила оригинальный флешмоб в поддержку 16 команд в УПЛ: видео

Футболисты и главный тренер луцкой "Волыни" выступили в поддержку формата УПЛ с 16 командами.

В "Волыни" записали видеоролик в поддержку формата Премьер-лиги с 16 командами.

Читайте также: Футбольный клуб "Днепр" прекратит свое существование

"Три дня прошло с захватывающего и атмосферного западно дерби (с "Карпатами" 0:0 – прим.). А впереди его вторая и решающая часть этого сезона. Жаль, что кто-то из участников такого противостояния мы, наверное, не сможем увидеть в Премьер Регби-лиге", – говорится в обращении клуба.

"Волынь" уже давно поддерживает идею расширения элитного дивизиона и возвращения чемпионата к бывшему, более конкурентному, рейтинговому и интересному формату. А поскольку в украинском футболе время флешмобов – свой начали и волыняне.

Луцкий клуб передал эстафету "Днепру-1". Стыковой матч с "Карпатами" за право играть в УПЛ состоится 8 июня.

Спорт 24 писал, что в декабре 2018 года представители клубов Премьер-лиги на Общем собрании УПЛ в Киеве не поддержали изменения в регламенте Лиги в вопросе увеличения команд-участниц соревнований. Большинство представителей клубов проголосовало за сохранение 12 команд.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram