Вопрос отставки обсуждать не буду, – тренер "Динамо" Хацкевич

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал разгромное поражение "бело-синих" в домашних стенах в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (0:5).

По словам наставника, в матче с "Челси" не удалось подобрать оптимальный состав, который мог бы конкурировать с командой уровня Лиги чемпионов.

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Сложный выбор с составом команды. Пока мы играли с командами уровня Лиги Европы – все как было неплохо. Но теперь сыграли с командой Лиги чемпионов – и все стало понятно, потому что разница в классе очевидна. Очень обидно за результат. Но ребята понимают, с кем играли. И я поблагодарил их за весь евротурнир. Вопрос отставки здесь – с журналистами – я очно обсуждать не буду.

"С любого поражения надо делать выводы. Но посмотрите на результаты Лиги чемпионов. Команды топ-уровня показывают другим коллективам, кто есть кто", – заявил Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

К слову, этот результат является повторением крупнейших поражений "Динамо" в еврокубках.

Ранее киевляне проигрывали со счетом 5:0 на выезде против "Бенфики" в 1992 году и "Ювентуса" в 2002 году. Также "Динамо" потерпело крупное поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8).

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Новости Спорта Челси Динамо
Источник: 24 Канал
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