Воронин вспомнил гол в ворота "Тоттенхэма" и пожелал "Ливерпулю" удачи в финале ЛЧ: видео
Экс-нападающий сборной Украины и "Ливерпуля" Андрей Воронин пожелал своей бывшей команде удачи в финале Лиги чемпионов и напомнил болельщикам, как он забивал в ворота "Тоттенхэма".
Напомним, что Воронин выступал за "Ливерпуль" с 2007-го по 2009 год.
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Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба "Ливерпуль". Хочу пожелать "красным" победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за "Ливерпуль" я забил именно в ворота "Тоттенхэма". За кого вы сегодня?
– написал Андрей Воронин.
Всего в карьере Воронин провел 4 матча против "Тоттенхэма" – 1 в составе "Байера" и 3 в составе "Ливерпуля". При этом, в футболке мерсисайдцев украинец успел забить "шпорам" два мяча, тогда как в общем за этот клуб отметился 6 голами в 40 матчах.
Финал Лиги чемпионов сезона 2018/19 между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится в субботу, 1 июня. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Видео голов и обзор матча читайте на сайте Спорт 24.