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Воронин забил в финале в России, который закончился скандальным судейством в пользу россиян

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Воронин в матче в России / sportbox.ru

В России прошел Кубок легенд, участие в котором принял и украинец Андрей Воронин. Он сыграл за "сборную звезд". И отличился забитым голом в финале.

Кубок легенд – минифутбольный турнир, где выступают звезды футбола, которые старше 35 лет. До 2014 года участие в нем принимала и сборная Украины, но после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе наша команда отказалась от участия.

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Однако в 2020 году украинец на турнире таки был. Андрей Воронин сыграл за сборную мировых звезд. Его партнерами стали итальянец Марко Матерацци, голландец Рафаэль ван дер Варт, хорваты Ивица Олич и Стипе Плетикоса, израильтянин Йосси Бенаюн, норвежец Йон Арне Риисе, французы Ибрагим Ба и Вильям Галлас, финн Яри Литманен, аргентинец Савиола, ирландец Дэмьен Дафф

В финале сборная звезд играла против России. А сам матч закончился скандалом. Все через судейство. При счете 4:4 у "звезд" удалили сразу двух игроков – Бенаюна и Риисе. Все из-за разговоров с арбитром, который был из России. Команда оказалась не согласна с таким решением и отказалась продолжать игру. Организаторам удалось их уговорить, а удаление Риисе было заменено по желтой карточки.

Во втором тайме Воронин забил, выведя мировую сборную вперед. Однако впоследствии счет стал 5:5, и Олич забил шестой гол своей команды. Именно при счете 6: 5 прозвучала сирена о конце встречи. Однако российские футболисты ее проигнорировали и забили гол. Его и решили зачислить арбитры, вызвав еще один скандал. После этого сборная звезд начала оспаривать это решение. И после долгих споров команде была присуждена победа.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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