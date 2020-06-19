"Ворскла" неожиданно победила "Днепр-1": дубль Степанюка и удаление тренера – видео
В пятницу, 19 июня, в 27 туре УПЛ встречались "Ворскла" и "Днепр-1". Хозяева одержали уверенную победу.
Ворскла – Днепр-1 2:0
Голы: Степанюк, 19, 48
Удаление: Максимов, 7 (тренер Ворсклы)
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Матч в Полтаве начался очень неожиданно. На 5-й минуте Булеца на скорости ворвался в штрафную "Ворсклы" и его зацепил защитник, арбитр назначил 11-метровый удар в ворота хозяев.
Полтавчане сильно возмутились и главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов выразил главному арбитру все, что накипело, и получил красную карточку. В итоге, арбитра Шурмана "съели" полтавчане, и он отменил свое решение.
А на 19-й минуте хозяева вышли вперед. После передачи Васина с правого угла штрафной Кулач расстреливал ворота. Юрчук в падении среагировал, но отбил мяч на ногу Степанюку, который открыл счет в матче – 1:0.
Видео первого гола Степанюка
После перерыва Степанюк оформил дубль в матче. Кане сделал блестящий слалом, протянув мяч со своей половины поля до чужой штрафной и отдал передачу налево Руслану, который качнул оппонента и точно пробил в дальний угол – 2:0.
Видео второго гола Степанюка
За несколько минут "Днепр-1" был близок, чтобы отбить 1 мяч – после навеса с углового Когут головой подрезал мяч в дальний угол, но круглый снаряд попал в штангу.
Также стоит отметить момент "Днепра-1" на 61-й минуте. После навеса с углового Адамюк с линии вратарской головой расстреливал ворота, и Резник в падении на линии накрыл мяч.
- В итоге "Ворскла" прервала "Днепру-1" четырехматчевую выигрышную серию и впервые в истории преодолела днепрян. В активе полтавчан 26 баллов и 9 место в УПЛ, "Днепр-1" идет седьмым (34 балла).