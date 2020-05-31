Полтавская "Ворскла" и "Львов" не смогли выявить сильнейшего в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги. Команды сыграли в результативную ничью.

Ворскла – Львов 1:1

Голи: Кане, 13 – Шина, 90+4 (п)

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Быстрый гол

Команды на маленьких скоростях начали поединок, но уже в первые 15 минут создали острые моменты, пишет 24 канал.

На 10 минуте Альваро продрался через центр поля почти до штрафной гостей. Легионер "Львова" пробил, но совсем немного не попал в ворота.

"Ворскла" ответила результативно через три минуты. Хозяева провели позиционную атаку и с правого фланга загрузили мяч в штрафной "Львова".

Передачу не смог остановить Пуцлин и мяч оказался у Кане. Тот легко переиграл Сарнавского с близкого расстояния – 1: 0.

В середине тайма команды вновь обменялись острыми возможности. Сначала Степанюк пробил головой после навеса с правого фланга от Скляра. Мяч пролетел над перекладиной.

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Через 4 минуты Нич освободился от опеки двух защитников и пробил по воротам. Резник успел отреагировать и парировал удар.

В конце тайма Степанюк мог удвоить преимущество "Ворсклы". После подачи Пердута он попал ударом головой в перекладину.

Трата моментов Кулача

Казалось, что во втором тайме "Львов" должен быть более заряженным и попробовать сыграть. Но инициатива шла в основном от игроков "Ворсклы".

В течение 5 минут два прекрасных момента упустил Кулач. В двух случаях опасность у ворот гостей была после фланговых подач с правого фланга.

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На 53 минуте Кане вывел Кулача на ударную позицию из пределов штрафной, но Владислав пробил слишком слабо.

А потом Кулач пробил головой из пределов штрафной после "домашней заготовки". "Львов" спас Борзенко, который выбил мяч с линии ворот.

На 63 минуте Кулач третий раз упустил прекрасную возможность. Опять "Ворскла" прошла через правый фланг. Васин точно подал на Кулача, но тот с близкого расстояния пробил выше.

На 70 минуте "Львов" создал свой первый момент во втором тайме. Гости остроумно разыграли штрафной, после которого Борзенко едва не нанес удар по воротам Потрошителя. Вратарь не выключился из борьбы и спас партнеров.

Львовяне заметно перехватили инициативу и зажали "Ворсклу" на ее половине поля. И сравнять счет гостям не удавалось.

Кульминация матча наступила в компенсированное время. Бопесо попал в руку Пуцлина и арбитр назначил спорный пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Шина – 1: 1.

После ничьей "Ворскла" и "Львов" имеют одинаковое количество очков – по 22. Отрыв от "Карпат, которые идут последними, составляет 8 очков.

Ворскла – Львов: видеообзор

Турнирная таблица УПЛ