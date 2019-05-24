Ворскла – Черноморец: прогноз букмекеров
За тур до финиша чемпионата "Черноморец", который сейчас находится на дне турнирной таблицы, посетит лидера второй шестерки "Ворсклы".
По мнению специалистов, полтавчане имеют лишь небольшое преимущество.
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• 2, 33 – коэффициент на победу хозяев.
• 3, 125 – коэффициент на триумф одесситов.
• 3, 24 – коэффициент на ничью.
Прогноз на "Ворскла" – "Черноморец"
Однако во всех четырех очных противостояниях в этом сезоне победила "Ворскла".
Победа "Ворсклы" в очных противостояниях
Матч "Ворскла" – "Черноморец" состоится в субботу, 25 мая. Начало встречи в 17:00.
Источник: 24 канал
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