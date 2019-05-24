Ворскла – Черноморец: прогноз букмекеров

16 Читати новину українською

За тур до финиша чемпионата "Черноморец", который сейчас находится на дне турнирной таблицы, посетит лидера второй шестерки "Ворсклы".

По мнению специалистов, полтавчане имеют лишь небольшое преимущество.

Читайте также: Российский форвард помог "Черноморцу" победить "Карпаты": видео

• 2, 33 – коэффициент на победу хозяев.
• 3, 125 – коэффициент на триумф одесситов.
• 3, 24 – коэффициент на ничью.

Ворскла – Чорноморець
Прогноз на "Ворскла" – "Черноморец"

Однако во всех четырех очных противостояниях в этом сезоне победила "Ворскла".

Ворскла – Чорноморець
Победа "Ворсклы" в очных противостояниях

Матч "Ворскла" – "Черноморец" состоится в субботу, 25 мая. Начало встречи в 17:00.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака
сегодня
2396
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ворскла ФК Черноморец
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
23 мая 21:56 Звездные украинские теннисистки узнали первых соперниц на Roland Garros-2019
39
Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
23 мая 20:02 Россия дожала США на ЧМ-2019 по хоккею, Канада феерично вырвала победу у Швейцарии: видео
646
"Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
23 мая 16:48 "Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
140
Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)
23 мая 13:22 Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)
96
Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
22 мая 21:57 Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
203
Новости
Больше новостей
Залиште відгук