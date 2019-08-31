"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео

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Ворскла – Александрия: обзор и счет матча 31 августа 2019
Ворскла – Александрия: результат матча и видео голов

"Ворскла" и "Александрия" встретились в Полтаве в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Гостям поединка удалось получить минимальную победу.

Ворскла – Александрия 0:1
Гол: Шастал, 23

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На старте нового сезона "Александрия" никак не может найти свою игру. Подопечные Владимира Шарана играют чрезвычайно нестабильно. Как следствие, 6 бронзовый призер набрал только 6 очков за 5 поединков. Игра полтавской "Ворсклы" гораздо симпатичнее, чем была в прошлом сезоне. С семью очками "Ворскла" до игры с "Александрией" входила в топ-6.

За весь первый тайм "Ворскла" не нанесла ни одного удара по воротам Юрия Панькива. Поэтому команда Виталия Косовского не имела оснований надеяться на гол.

В то же время активными были гости. За первый тайм "Александрия" нанесла 5 ударов и один выстрел стал точным. Шастал воспользовался ошибками защитников "Ворсклы" и легко переправил мяч в сетку.

Во втором тайме "Ворскла" проснулась. Хозяева поля имели несколько хороших возможностей сравнять счет. В частности, на 56 минуте у полтавчан прошла хорошая атака: Пердута получил мяч в штрафной и пробил на силу, но защитник соперника принял мяч на себя.

Свои моменты имели и гости. Гречишкин порвался по левому флангу и пробил. Ткаченко парировал сложный удар, а партнер выбил мяч на угловой.

На последних секундах поединка "Ворскла" могла вырвать ничью. Пердута чудом не забил с метра после прострела Габелко. Следовательно, "Александрия" удержала преимущество в один гол.

После перерыва из-за матчей национальных сборных "Александрия" дома примет "Днепр-1". Днепряне в шестом туре вырвали победу в "Колоса". "Ворскла" же во Львове померится силами с "Карпатами".

Ворскла – Александрия видеообзор матча

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Александрия ФК Ворскла
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