"Ворскла" арендовала у "Порту" бразильского полузащитника: видео

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Луизао
Луизао / ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" арендовала у португальского клуба "Порту" центрального полузащитника Луизао (Luiz Gustavo Novaes Palhares).

Деталей о сроке аренды игрока нет.

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"Этот бразильский талантливый 21-летний игрок привлек внимание скаутов "Порту" своей невероятной техникой и видением поля. И два года назад они выкупили игрока у команды родного города Луизао – "Сан-Паулу" за 3 миллиона евро. Луизао, кроме соревнований внутреннего первенства Португалии, играл также и на международном уровне – в юношеской Лиге чемпионов. В "Ворскле" также заметили талант молодого полузащитника и решили арендовать игрока у именитого португальского клуба. "Драконы" согласились на предложение, у них амбициозные планы относительно будущего Луизао. Руководители обоих клубов согласовали трансфер", – говорится в сообщении "Ворсклы"

Бразилец уже познакомился с командой и провел свою первую тренировку в составе новой команды.

Видео выступлений Луизао за "Порту"

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Ворскла
Источник: 24 канал
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